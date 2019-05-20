Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.
Поліцейські, рятувальники і нацгвардійці скоординували всі сили і засоби під час підготовки та проведення інавгурації нового Президента України.
"Під час масових заходів безпеку і громадський порядок забезпечували 3500 правоохоронців. Підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. Ситуація контрольована, порушень правопорядку не зафіксовано", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.