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20.05.19 14:11

Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком. ФОТО

Перша леді України Олена Зеленська завела собі новий офіційний Instagram. Першим фото стало селфі з її чоловіком Володимиром Зеленським перед його інавгурацією на посаду президента України.

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її акаунт

"Починаємо...", - підписала фото Олена. За кілька годин існування сторінки на нову першу леді підписалися понад 23 тисячі користувачів Інстаграму.

Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком 01

Перша леді України дебютувала фотографіями з інавгурації свого чоловіка. На фото президентське подружжя постало із широкими посмішками і у святковому вбранні. Для важливої ​​події в їхньому житті Олена Зеленська обрала білий костюм, піджак якого був на коротких рукавах з трендовим Кейп.

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Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком 02

За лічені години кількість її фанатів вже становила понад 76 тисяч.

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