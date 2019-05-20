Невідомі "спортивної зовнішності" заблокували роботу ВККСУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ВККСУ.

У Комісії зазначили, що через блокаду сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано.

Про інцидент о 8:40 повідомлено до Національної поліції.

"Наголошуємо, що такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами.

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Такі дії, зокрема, блокують роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як щодо здійснення оцінювання чинних суддів, так і щодо заповнення вакансій у судах", - повідомили у ВККСУ.



Фото: ВККСУ/Facebook

У Комісії також нагадали, що завдяки новим процедурам, запровадженим у межах судової реформи, на прозорому конкурсі створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд, оцінювання на відповідність займаній посаді пройшли 2,5 тисячі суддів, 10% з яких не підтвердили здатність надалі здійснювати правосуддя і мають бути звільнені. На етапі створення перебуває Вищий суд з інтелектуальної власності, конкурс до якого також проводить ВККСУ.