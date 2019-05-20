Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Президента.

"Відчуваю вдячність за те, що ви в дуже короткий термін змогли приїхати до нас. Дякую міжнародним партнерам за допомогу у проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна – демократична держава. Дякую за допомогу в боротьбі з корупцією, економічними проблемами та головне – в боротьбі з російською агресією", – зазначив Глава держави, відкриваючи разом із дружиною Оленою урочистий прийом представників іноземних держав.

Він також висловив надію, що кількість міжнародних партнерів України зростатиме, а "Україна в міжнародній спільноті стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе

Володимир Зеленський завершив свою промову англійською, пообіцявши, що Україна буде мати славу по всьому світу. Гості, які прибули на інавгурацію, стоячи вітали Президента України.

На інавгурацію Володимира Зеленського прибули 5 лідерів іноземних держав – Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвії Раймондс Вейоніс, Президент Литви Даля Грибаускайте та Президент Угорщини Янош Адер. Також нині в Україні перебувають Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч, Міністр енергетики США Рік Перрі та спецпредставник США з питань України Курт Волкер, Міністр національної оборони Канади Харджит Саджан, Віце-президент Турецької республіки Фуат Октай, Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович і Міністр закордонних справ Молдови Тудор Уляновскі, Голова Міллі Меджлісу Азербайджанської республіки Октай Асадов, Голова Сенату Парламенту Чеської республіки Ярослав Кубера та кілька інших поважних гостей.













Фото: прес-служба Президента