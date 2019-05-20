Олена Зеленська вибрала для церемонії інавгурації костюм ручної роботи від українського бренда. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото в одязі від команди дизайнера Артема Климчука вона опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Ансамбль складається з сукні і жакета з кейпом із шовковисто-вовняного крепу молочного кольору.
Студія ARTEMKLIMCHUK відома увагою до деталей і поєднанням українських традицій з сучасною модою. Не став винятком і костюм першої леді.
Для оформлення рукавів сукні і кейпу майстри з вишивки використовували традиційні українські артизанальні техніки, адаптуючи флористичні та анімалістичні мотиви з килимів Сумщини та Полтавщини початку XIX століття. На розташування елементів на кейпі дизайнерів надихнув символізм стародавнього Трипілля.
Сережки першої леді створені молодим українським ювелірним брендом Guzema Fine Jewelry. Ці лаконічні прикраси з жовтого золота були розроблені спеціально для Олени Зеленської та виконані виключно вручну.