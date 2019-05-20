Президент Зеленський провів зустріч з Президентом Литви Грібаускайте. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.

Зеленський зазначив, що діючий Президент Литви є справжнім і надійним другом України.

Володимир Зеленський відзначив внесок Далі Грібаускайте у зміцнення стратегічного партнерства двох країн і висловив переконання, що воно має нові перспективи.

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Глава держави також відзначив особисті зусилля Далі Грібаускайте, спрямовані на підтримку України у захисті суверенітету і на практичну допомогу для реалізації реформ, відбудови Донбасу.

Крім цього, Президент підкреслив важливу роль Литви у просуванні України до ЄС і НАТО та у зміцненні обороноздатності нашої держави.

Особливу подяку Володимир Зеленський висловив за лікування українських військових, які отримали поранення на сході, та можливість їхньої реабілітації у медичних закладах Литви.