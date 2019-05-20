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20.05.19 21:21

Зеленський обговорив з президентом Угорщини Адером посилення тиску на Росію. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і президент Угорщини Янош Адер на зустрічі в Києві обговорили співпрацю двох країн у продовженні міжнародного тиску на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

"Глава держави наголосив, що російська агресія на сході та окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також зауважив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта.

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Крім того президент України підкреслив важливість практичних кроків у економіці, розвитку інфраструктури, соціальній сфері, прикордонній співпраці, які допомогли б зблизити Україну та Угорщину і показати взаємовигідний реальний результат взаємодії.

Зеленський обговорив з президентом Угорщини Адером посилення тиску на Росію 01

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