Зеленський обговорив з президентом Угорщини Адером посилення тиску на Росію. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
"Глава держави наголосив, що російська агресія на сході та окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію", - йдеться в повідомленні.
Зеленський також зауважив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта.
Крім того президент України підкреслив важливість практичних кроків у економіці, розвитку інфраструктури, соціальній сфері, прикордонній співпраці, які допомогли б зблизити Україну та Угорщину і показати взаємовигідний реальний результат взаємодії.