Чотири автомобілі зіткнулися на Львівщині - водій-іноземець загинув. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 травня, на автодорозі "Київ - Чоп" у селі Верхнє Синьовидне.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки - Iveco і МАN, автомобіль Kia і мікроавтобуc Renault Trafic, які рухалися в одному напрямку.

Від отриманих травм водій МАN, 69-річний іноземець, загинув на місці події.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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