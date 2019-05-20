Чотири автомобілі зіткнулися на Львівщині - водій-іноземець загинув. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 травня, на автодорозі "Київ - Чоп" у селі Верхнє Синьовидне.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки - Iveco і МАN, автомобіль Kia і мікроавтобуc Renault Trafic, які рухалися в одному напрямку.
Від отриманих травм водій МАN, 69-річний іноземець, загинув на місці події.
Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.