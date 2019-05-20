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20.05.19 22:00

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області зупинили незаконну реалізацію алкоголю іноземного виробництва та ліквідували підпільний цех із виготовлення алкогольного фальсифікату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 01

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.28 та ч.3 ст.204 КК України була встановлена ​​група осіб, які за попередньою змовою налагодили незаконне виробництво і реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції, що становить загрозу для життя і здоров'я людей. Виробництво отруйного фальсифікату здійснювалося шляхом змішування спирту з водою і додаванням есенцій із застосуванням обладнання, що забезпечує масове виробництво. Також згадані особи незаконно зберігали та реалізовували алкогольні напої іноземного виробництва, ввезені на митну територію України поза митним контролем.

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 02
На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 03

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На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 04

Реалізація алкогольної продукції здійснювалася по всій території України через мережу інтернет.

За результатами обшуків, проведених на підпільному виробництві, в місцях зберігання і в автомобілях, які використовуються для транспортування незаконно виготовлених ЛГВ, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 307 дав фальсифікованих та іноземних ЛГВ відомих світових брендів, ввезених на територію України поза митним контролем, розфасованих у пакети "bag-in-box" та "tetra-pack", 36,4 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, 371 дал спирту, 2 автомобілі та обладнання загальною орієнтовною вартістю 6 млн гривень.

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 05

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 06

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На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 07

Триває слідство.

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