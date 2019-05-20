На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.28 та ч.3 ст.204 КК України була встановлена ​​група осіб, які за попередньою змовою налагодили незаконне виробництво і реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції, що становить загрозу для життя і здоров'я людей. Виробництво отруйного фальсифікату здійснювалося шляхом змішування спирту з водою і додаванням есенцій із застосуванням обладнання, що забезпечує масове виробництво. Також згадані особи незаконно зберігали та реалізовували алкогольні напої іноземного виробництва, ввезені на митну територію України поза митним контролем.





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Реалізація алкогольної продукції здійснювалася по всій території України через мережу інтернет.

За результатами обшуків, проведених на підпільному виробництві, в місцях зберігання і в автомобілях, які використовуються для транспортування незаконно виготовлених ЛГВ, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 307 дав фальсифікованих та іноземних ЛГВ відомих світових брендів, ввезених на територію України поза митним контролем, розфасованих у пакети "bag-in-box" та "tetra-pack", 36,4 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, 371 дал спирту, 2 автомобілі та обладнання загальною орієнтовною вартістю 6 млн гривень.

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Триває слідство.