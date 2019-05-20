Порошенко вручив Волкеру орден Ярослава Мудрого. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Спасибі Спеціальному представнику Сполучених Штатів Курту Волкеру за великий внесок у зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США. У знак подяки вручив Курту Волкеру державну нагороду - Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

Під час розмови ми відзначили, що виклики перед Україною нікуди не зникли, і Україна має продовжити йти курсом європейської та євроатлантичної інтеграції.

Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії триваючої агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і необхідності продовження розпочатих нами реформ".

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