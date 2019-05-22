Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і "шок після понеділка" Развадовського, - День роботи ВР 22 травня. ФОТОрепортаж

День роботи депутатів від кореспондента Цензор.НЕТ.
Єврооптимісти Світлана Заліщук та Мустафа Найєм
Новий представник президента у ВР Руслан Стефанчук
Борислав Береза фотографує Стефанчука
І спілкується з ним
Знайомство Стефанчука з депутатами
Деякі депутати і перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявили про необхідність гендерної квоти у виборчих списках
Ігор Кононенко вітається з колегою
Депутати в залі - Євген Геллер, Оксана Продан та Антон Геращенко
Виступ з трибуни Юлії Тимошенко
Вітання Вадима Новинського і Сергія Власенка
Олег Ляшко з фракцією нагадали президенту Зеленському про норми Конституції
Емоційний виступ лідера "Самопомочі" Олега Березюка
Глава міжнародного комітету ВР Ганна Гопко
Фігурант "бурштинової справи" Борислав Розенблат
Олександр Третьяков з колегою
Чат Віктора Развадовського: "Схоже шок після понеділка минув"
Брати Добкіни - Михайло і Дмитро
Брати Добкіни і Наталія Королевська
Наталія Королевська з фракцією Радикальної партії
Олександр Вілкул, Юлія Льовочкіна і Сергій Ківалов
Депутатські вітання
Вікторія Сюмар
Андрій Іванчук і Михайло Поплавський
Керівництво ВР - Андрій Парубій та Ірина Геращенко
Юлія Тимошенко і Володимир Литвин
Ігор Кононенко та Ольга Богомолець
Нарада в "Опозиційному блоці"
Перший віце-спікер Ірина Геращенко
Ольга Богомолець і Ігор Шурма
Семен Семенченко
Олексій Гончаренко
Андрій Лозовий та Олег Ляшко в президії ВР. Олексій Гончаренко і Володимир Парасюк поруч
Задоволений Вадим Рабінович