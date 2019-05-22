Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і "шок після понеділка" Развадовського, - День роботи ВР 22 травня. ФОТОрепортаж

День роботи депутатів від кореспондента Цензор.НЕТ.

Єврооптимісти Світлана Заліщук та Мустафа Найєм

Новий представник президента у ВР Руслан Стефанчук

Борислав Береза фотографує Стефанчука

І спілкується з ним





Знайомство Стефанчука з депутатами





Деякі депутати і перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявили про необхідність гендерної квоти у виборчих списках





Ігор Кононенко вітається з колегою

Депутати в залі - Євген Геллер, Оксана Продан та Антон Геращенко

Виступ з трибуни Юлії Тимошенко

Вітання Вадима Новинського і Сергія Власенка

Олег Ляшко з фракцією нагадали президенту Зеленському про норми Конституції







Емоційний виступ лідера "Самопомочі" Олега Березюка

Глава міжнародного комітету ВР Ганна Гопко

Фігурант "бурштинової справи" Борислав Розенблат

Олександр Третьяков з колегою







Чат Віктора Развадовського: "Схоже шок після понеділка минув"





Брати Добкіни - Михайло і Дмитро

Брати Добкіни і Наталія Королевська

Наталія Королевська з фракцією Радикальної партії

Олександр Вілкул, Юлія Льовочкіна і Сергій Ківалов

Депутатські вітання

Вікторія Сюмар

Андрій Іванчук і Михайло Поплавський

Керівництво ВР - Андрій Парубій та Ірина Геращенко

Юлія Тимошенко і Володимир Литвин

Ігор Кононенко та Ольга Богомолець

Нарада в "Опозиційному блоці"

Перший віце-спікер Ірина Геращенко

Ольга Богомолець і Ігор Шурма

Семен Семенченко

Олексій Гончаренко

Андрій Лозовий та Олег Ляшко в президії ВР. Олексій Гончаренко і Володимир Парасюк поруч





Задоволений Вадим Рабінович