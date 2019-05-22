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22.05.19 20:51

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і "шок після понеділка" Развадовського, - День роботи ВР 22 травня. ФОТОрепортаж

За день 23 травня на позачерговому засіданні депутати відмовилися розглядати зміни, внесені до виборчого закону президентом Зеленським, активно знайомилися з новим представником президента у ВР Русланом Стефанчуком і ділилися враженнями.

День роботи депутатів від кореспондента Цензор.НЕТ.

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 01

Єврооптимісти Світлана Заліщук та Мустафа Найєм

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 02

Новий представник президента у ВР Руслан Стефанчук

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 03

Борислав Береза фотографує Стефанчука

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 04

І спілкується з ним


Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 05

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 06

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 07

Знайомство Стефанчука з депутатами

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 08
Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 09

Деякі депутати і перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявили про необхідність гендерної квоти у виборчих списках


Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 10

Ігор Кононенко вітається з колегою

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 11

Депутати в залі - Євген Геллер, Оксана Продан та Антон Геращенко

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 12

Виступ з трибуни Юлії Тимошенко

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 13

Вітання Вадима Новинського і Сергія Власенка

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 14

Олег Ляшко з фракцією нагадали президенту Зеленському про норми Конституції


Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 15
Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 16

Емоційний виступ лідера "Самопомочі" Олега Березюка

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 17

Глава міжнародного комітету ВР Ганна Гопко

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 18

Фігурант "бурштинової справи" Борислав Розенблат

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 19

Олександр Третьяков з колегою


Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 20
Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 21

Чат Віктора Развадовського: "Схоже шок після понеділка минув"


Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 22

Брати Добкіни - Михайло і Дмитро

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 23

Брати Добкіни і Наталія Королевська

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 24

Наталія Королевська з фракцією Радикальної партії

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 25

Олександр Вілкул, Юлія Льовочкіна і Сергій Ківалов

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 26

Депутатські вітання

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 27

Вікторія Сюмар

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 28

Андрій Іванчук і Михайло Поплавський

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 29

Керівництво ВР - Андрій Парубій та Ірина Геращенко

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 30

Юлія Тимошенко і Володимир Литвин

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 31

Ігор Кононенко та Ольга Богомолець

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 32

Нарада в "Опозиційному блоці"

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 33

Перший віце-спікер Ірина Геращенко

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 34

Ольга Богомолець і Ігор Шурма

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 35

Семен Семенченко

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 36

Олексій Гончаренко 

Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 37

Андрій Лозовий та Олег Ляшко в президії ВР. Олексій Гончаренко і Володимир Парасюк поруч


Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і шок після понеділка Развадовського, - День роботи ВР 22 травня 38

Задоволений Вадим Рабінович 

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