Чорноморські порти окупованого Криму і Росії в 2018 році зазнали збитків на понад 760 мільйонів рублів через санкції, - МінТОТ. ІНФОГРАФІКА

Про це у Facebook повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що порівняно з іншими роками, зокрема 2015, 2016 і 2017, щорічний дохід "Адміністрації морських портів Чорного моря" становив від 32 мільйонів до 153 мільйонів рублів, проте в 2018 році ситуація суттєво змінилася - збитки становлять понад 760 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів доларів).
"Збитковість "Адміністрації морських портів Чорного моря", є одним з головних результатів комплексної, скоординованої санкційної політики ЄС і США та України", - йдеться в повідомленні.