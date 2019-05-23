На перше цього року ЗНО не змогли потрапити 113 абітурієнтів, - МОН. ІНФОГРАФІКА

Таку інформацію подає Український центр оцінювання якості освіти, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міносвіти.

Учасники, які не змогли пройти тестування через поважні причини, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Для цього потрібно до 27 травня включно подати в регіональний центр документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву, нагадують у міністерстві.

Результати оцінювання з математики будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 14 червня 2019 року. Водночас правильні відповіді на завдання сертифікаційної роботи з математики вже оприлюднені на сайті УЦОЯО.

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Проведення ЗНО з математики забезпечували 26 765 осіб. За дотриманням процедури слідкували 183 громадських спостерігачі та 38 представників ЗМІ.

Наступне тестування відбудеться завтра, 23 травня. Це буде ЗНО з української мови та літератури, в якому традиційно бере участь понад 320 тис. осіб.

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