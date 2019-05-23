Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
23.05.19 08:38

Акцію на підтримку Сенцова влаштували на "Книжковому Арсеналі" в Києві. ФОТОрепортаж

У Києві на міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" відбувається глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, на фестивалі розташовується інформаційний стенд, а також фотозона. Активісти роздають інформаційні матеріали про в'язнів Кремля.

Громадські активісти просять учасників "Книжкового Арсеналу" розповісти на своїх локаціях про Сенцова та в'язнів Кремля і прикріпити до одягу цифри з кількістю ув’язнених громадян України в Росії та анексованому Криму.

Крім цього, активісти пропонують усім небайдужим надрукувати слова підтримки на футболках, згадати імена і висловити підтримку тим українцям, які незаконно утримуються в російських в'язницях, анексованому Криму, а також зробити фото з табличкою #SaveOlegSentsov.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов у російській колонії пише оповідання та чекає виходу книги, - правозахисниця Свєтова

Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

Акцію на підтримку Сенцова влаштували на Книжковому Арсеналі в Києві 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йому пощастило вийти з голодування. Реабілітація була успішною, - адвокат Дінзе про стан Сенцова

Акцію на підтримку Сенцова влаштували на Книжковому Арсеналі в Києві 02
Акцію на підтримку Сенцова влаштували на Книжковому Арсеналі в Києві 03

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

Також читайте: Вимагаємо від Росії негайно звільнити Сенцова та інших незаконно ув'язнених українців, - представник США в ОБСЄ Кеміан

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100