Інтенсивні опади в західних областях України: підтопленими залишаються 244 домогосподарства, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, в Івано-Франківській області підтоплено 177 домогосподарств у 16 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районів, містах Калуш та Івано-Франківськ.

У м. Тисмениця та с. Підпечери Тисменицького району виставлено рятувальні пости для перевезення жителів через місця переливу води.

Від ДСНС для відкачування води та надання допомоги населенню залучено 19 од. тех., 21 мотопомпу та 79 рятувальників о/с.

Від початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 66 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 60 осіб, з них 12 дітей, та 10 автомобілів, відкачано 11 тис. 570 м. куб. води, було залучено 204 рятувальники о/с та 74 од. тех.

На території області спостерігається помірний дощ.

У Львівській області підтоплено 3 домогосподарства в м. Ходорів Жидачівського району.

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Від початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 17 виїздів для надання допомоги населенню, відкачано 1 тис. 356 м. куб. води, залучалося 12 од. техніки, 13 мотопомп та 51 рятувальник о/с.

На території області опадів не спостерігається.

У Закарпатській області підтоплено 60 домогосподарств у Хустському та Перечинському районах унаслідок підняття рівня води в р. Боржава, стався перелив води через автомобільну дорогу державного значення Мукачево - Рогатин, завдовжки 150 м, поблизу с. Вільхівка Іршавського району (організовано об'їзд через м. Виноградів).

Підрозділи ДСНС не залучалися.

На території області спостерігається помірний дощ.



Фото: прес-служба ДСНС