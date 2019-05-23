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23.05.19 09:46

Лікарі витягли кулю з голови пораненого українського воїна: у нього з'явилися ознаки позитивної динаміки, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ФОТО

Нейрохірург Андрій Сірко провів складну операцію з вилучення кулі з мозку пораненого українського воїна

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ

"Добре, коли поруч тепло і любов. Учора куля Олександру пробила око, пройшла через серединні структури головного мозку, зупинилася біля потиличної кістки черепа. Голова вся в бинтах, тільки трубка апарату ШВЛ показує контури людини. Досвідчений нейрохірург Андрій Сірко, зваживши всі "за" і "проти", пішов на складну операцію. Години важкої роботи не минули даремно. Після трепанації, видалення уламків черепа і кулі боєць отримав шанс. Сьогодні показав перші ознаки позитивної динаміки, почав ворушити кінцівками. Приїхала до нього наречена Аня, вона вагітна. Каже, зі сльозами на очах, - я його кохатиму будь-якого, важке поранення і втрата ока - не перешкода для нашого спільного життя, аби вижив. Олександру 24 роки, солдат ЗСУ, родом з Миколаєва", - розповів Риженко.

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Лікарі витягли кулю з голови пораненого українського воїна: у нього зявилися ознаки позитивної динаміки, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко 01
Лікарі витягли кулю з голови пораненого українського воїна: у нього зявилися ознаки позитивної динаміки, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко 02

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