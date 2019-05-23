У центрі Луцька на колінах вшанували пам'ять і помолилися за загиблих під Волновахою "Ангелів Волині". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Волинські новини".
Покладання квітів до пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України" відбулося на Театральному майдані обласного центру Волині.
Так, вшанувати та помолитися за полеглих воїнів прийшли представники влади, громадські діячі, побратими та родичі загилих, а також небайдужі містяни.
22 травня 2014 року о 4:30 ранку відбувся підлий напад проросійських сепаратистів на підрозділ ЗСУ. В цьому бою віддали свої життя 17 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади. А втрати у бою під Волновахою стали найбільшими від початку АТО та найбільшими за історію української армії до того часу.
Зокрема, священики відслужили заупокійну молитву, а потому протоієрей Михайло Бучак закликав всіх присутніх стати на коліна: "Я думаю, що сьогодні нам потрібно було б стояти день і ніч перед ними на колінах та дякувати, що в цей день ми можемо стояти на цій площі та з сумом згадувати найкращих".
Далі всі присутні помолилися за полеглих воїнів, прочитавши на колінах "Отче наш".
Насамкінець усі присутні поклали квіти до фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України".