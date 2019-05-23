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23.05.19 12:11

Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері, 22 травня, відбувся обліт території області гвинтокрилом Airbus Helicopters H225 Super Puma мобільною оперативною групою ДСНС України, яка прибула на Прикарпаття під керівництвом в.о. директора департаменту реагування на НС Василя Сніцира.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Два такі вертольоти рятувальники отримали наприкінці минулого року в межах Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС України, яку планують укомплектувати 55 гвинтокрилами до 2021 року.

На борту гелікоптера були в.о. начальника Управління ДСНС в області Ігор Оксентюк, а також в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Олег Йосипів. Особливу увагу звернули на райони, у яких ситуація є найбільш небезпечною і де потрібно якнайшвидше надати допомогу постраждалим, провести евакуацію, гарантувати безпеку дорожнього руху, здійснити охорону населених пунктів, жителі яких залишили будинки через стихію.

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Майже у кожному районі в ліквідації наслідків лиха бере участь велика кількість правоохоронців. Поліція Прикарпаття перейшла на посилений варіант несення служби та допомагає рятувальникам цілодобово.

Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 01
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 02
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 03
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 04
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 05
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 06
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 07

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