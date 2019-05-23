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23.05.19 12:05

Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією. ФОТОрепортаж

Під Адміністрацію Президента прийшли вдови загиблих військовослужбовців ЗСУ. Жінки принесли портрети своїх загиблих чоловіків і закликали до недопущення проведення референдуму про укладення миру з Росією.

Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, жінок зустрів під АП один зі співробітників і запросив на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

У прес-службі глави держави пообіцяли, що під час зустрічі вдови загиблих бійців зможуть відкрито висловити свою позицію. Про результати переговорів згодом обіцяють поінформувати на сайті Президента.

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Як розповіла одна із жінок - учасниць пікету, прийти під стіни Адміністрації вдів загиблих воїнів змусила нещодавня заява нового глави АП Андрія Богдана про винесення питання стосовно примирення з Росією на всеукраїнський референдум. Жінки заявляють, що вони не проти переговорів стосовно деокупації Донбасу, але проти примирення з країною-агресором, інакше це буде неповагою до пам'яті загиблих.

На сходах на вході в будівлю АП, а також довкола приміщення розміщено фотографії кількох сотень загиблих бійців на Донбасі.

Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 01
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 02
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 03
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 04
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 05
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 06
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 07
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 08
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 09
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 10
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 11
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 12
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 13

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