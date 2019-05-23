Важко поранений під Кримським український воїн, за життя якого лікарі боролися 5 днів, помер у госпіталі Дніпра. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв, передає Цензор.НЕТ.

"Його доля - стати Героєм. Роману було 48, дістав кульове поранення поблизу Кримського на Луганщині.

Доставлений у лікарню Мечникова 18 травня. Важке черепно-мозкове поранення. Тривала нейрохірургічна операція, складна боротьба за життя в реанімації... Вдень і вночі анестезіологи і нейрохірурги робили все, навіть неможливе, з надією на покращення, з вірою в життя... На жаль, цього разу смерть була сильніша... Серце Романа зупинилося о 23.15... Сум, біль... Вічна слава Герою!" - повідомив медик.

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На сайті Ходорівської міської ОТГ повідомляється, що загиблий Роман Мирославович Досяк, 1970 року народження - уродженець Львова, житель села Ліщин Жидачівського району Львівської області. Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.