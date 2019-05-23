Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними одеської облполіції, правоохоронці розслідують обставини смерті чоловіка. Його ім'я не називається, але повідомляється, що "нині особу загиблого встановлено".

За виявленими фактами розпочато кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: за пп.6 і 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та за попередньою змовою), ч.3 ст.289 (заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування фізичного насильства, небезпечного для здоров'я потерпілого) та ч.4 ст.187 (розбій).

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Одеське видання "Думская" з посиланням на джерело в обласному управлінні Національної поліції повідомляє, що загиблий - Безбабченко і його знайдено мертвим біля с. Вапнярка Лиманського району. "Тіло виявили вчора. У чоловіка були зв'язані руки і пробита голова. Поруч із ним стояв автомобіль "Інфініті"", - пише видання з посиланням на джерело в обласному управлінні Національної поліції.

Дружина загиблого заявила про його зникнення у вівторок, 21 травня.

Зі свого боку молдавське видання Deschide Ştirea повідомляє, що вдома у Безбабченка знайдено сліди крові, а тіло виявлено в покинутій будівлі за 5 км від нього. "За попередньою версією, повідомлення про зникнення Безбабченка надійшло від його коханої ще вчора. У будинку підприємця, що розташовується в передмісті Одеси, поліція знайшла сліди крові. За 5 км від будинку є занедбаний будинок, у якому і було виявлено тіло Безбабченка", - пише видання.





Безбабченко у 2012 році очолив т.зв. "державну адміністрацію Тирасполя і Дністровська" на непідконтрольній уряду Молдови території, але 28 вересня 2016 року подав у відставку і взяв участь у виборчій кампанії тодішнього "президента" т.зв. "Придністровської республіки" Євгена Шевчука, після поразки якого проживав на території України.