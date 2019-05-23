ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На форумі обговорювалися проблеми інтернет-бізнесу, реклами, цифрових технологій, стартапів, космосу, фінансів. Однак так чи інакше, більшість виступів були про майбутнє. Більш того, вперше на iForum 2019 для обговорення проблем майбутнього виділили цілий потік, який став наймасовішим.

А найпопулярнішим спікером став Президент України Володимир Зеленський із темою "Гарант інновацій - створюємо майбутнє разом".

Послухати Президента прийшло багато відвідувачів форуму.

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Після виступу В. Зеленський відвідав і саму виставку.





















