ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На форумі обговорювалися проблеми інтернет-бізнесу, реклами, цифрових технологій, стартапів, космосу, фінансів. Однак так чи інакше, більшість виступів були про майбутнє. Більш того, вперше на iForum 2019 для обговорення проблем майбутнього виділили цілий потік, який став наймасовішим.
А найпопулярнішим спікером став Президент України Володимир Зеленський із темою "Гарант інновацій - створюємо майбутнє разом".
Послухати Президента прийшло багато відвідувачів форуму.
Після виступу В. Зеленський відвідав і саму виставку.