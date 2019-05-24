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24.05.19 10:50

Депутати Бундестагу відвідували окупований Крим за диппаспортами. ФОТО

Три депутати німецького Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" відвідали в квітні анексований Крим, в'їхавши туди за дипломатичними паспортами.

Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Депутати від АДН використовували видані їм дипломатичні паспорти для того, щоб без візи в'їхати до Росії, а з Москви летіти далі до анексованого Путіним Криму", - пише газета.

Депутати Бундестагу відвідували окупований Крим за диппаспортами 01

Раніше парламентарії запевняли, що їздили на анексований півострів "у приватному порядку".

Один із цієї групи, Удо Хаммелгран, підтвердив, що вони використовували дипломатичні паспорти.

Зазначається, що три німецькі депутати у квітні брали участь в економічному форумі в Криму.

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У МЗС ФРН неодноразово заявляли, що поїздки до анексованого Криму "не рекомендуються", хоча заборонити їх Берлін не може. У цьому ж випадку вже може йтися про пряме порушення припису, згідно з яким службові паспорти можуть використовуватися лише для офіційних ділових поїздок.

Як відомо, минулого року економфорум в окупованому Криму відвідали п'ятеро депутатів тієї ж партії.

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