Вандали обезголовили пам'ятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пам’ятник Святому Володимиру біля Українського католицького храму Святих Володимира і Ольги на МакГрегор-стріт між проспектами Стелла і Флора було обезголовлено", - йдеться в повідомленні.







Окрім голови, невідомі відбили тризуб з верхньої частини скульптури. Відбиті частини скульптури вкрадено.

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Настоятель храму О. Майкл Буячок сказав, що його в цей період не було в місті, але він одразу пішов до церкви, дізнавшись про вандалізм від свого секретаря. "Це трагічна подія, адже пам’ятник багато символізував для нас", - зазначив настоятель.

Повідомляється, що пам’ятник у Вінніпезі був створений відомим місцевим скульптором Лео Молом і освячений у 1984 році Папою Іваном Павлом ІІ.





На думку настоятеля храму, те, що відбулося, є вандалізмом. "Я думаю, що це просто вандалізм, прямий вандалізм. Вони не мали нічого проти собору, адже статуя була там протягом багатьох років, з 1984 року", - сказав о. Майкл.

За однією з версій, за пошкодженням пам’ятника можуть стояти місцеві підлітки.

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У свою чергу, у поліції сказали, що їм відомо про цей інцидент, і кваліфікували подію як вандалізм і крадіжку.

О.Майкл висловив сподівання, що поцуплені частини пам’ятника повернуть і статую вдасться відновити.

Одна з парафіянок храму Марта Райх розповіла, що не може повірити у такий акт вандалізму. "Ми хотіли б дізнатися, хто це зробив і з яких причин", - зазначила вона виданню.

Як повідомляється на сторінці Української спілки образотворчих мистців Канади (Ukrainian Association of Visual Artists of Canada) у Facebook, автор пошкодженого пам’ятника Святому Володимиру Лео Мол є членом цієї спілки.