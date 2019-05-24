У центрі Києва сотня людей скандують "Філарет - наш патріарх". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Укрінформ.

Біля воріт під стіною Софії перебуває до сотні людей. Переважно це люди похилого віку. Вони називають себе прихожанами УПЦ КП. Мітингувальники скандують "Філарет - наш патріарх".

Серед їхніх плакатів є, зокрема, такі: "Методи НКВС в управлінні ПЦУ", "Одеса з патріархом". "Філарет - наш патріарх", "Епіфаній, не руйнуй церкву".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори

Порядок біля собору охороняє кілька десятків правоохоронців, стоїть карета швидкої допомоги. Ситуація контрольована.

Усередині Софії Київської при цьому засідає синод ПЦУ. Очікується, що засідання триватиме 3-4 години. Серед інших питань, синод має обговорити і конфлікт у церкві.







Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя".

Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".