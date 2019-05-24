Найманці РФ передали 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала український омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ

"Знову я на мосту у Щасті. Забрала 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини. Це вже п’ятий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по травень 2019-го ми перемістили 255 засуджених. З них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення. Всього, разом з особами, яких переведено з окупованої частини Донецької області, переміщено 268 засуджених. З них вже 46 осіб звільнено. Протягом 2014–2019 років переведено 454 засуджених. Готова забрати усіх громадян України, які відбувають покарання на окупованих частинах Донбасу і висловили бажання переміститися на контрольовану Урядом України територію для продовження відбування покарання", - розповіла Денісова.

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