Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ пропонує фотоогляд квітучого весняного Вилкового, а також кадри осіннього достатку в місті.
Канали, на яких виникло поселення, і на яких стоїть чимала частина міста, називаються єриками. Навесні їх прочищають, а береги вкриваються першою зеленню.
Вилкове - місто на стику епохи, що минає, і модерності. Дерев'яні саморобні кладки пронизують його стару частину.
Як і дерев'яні причали.
Моторним човном у Вилковому вже нікого не здивуєш, на відміну від того, що було ще 20 років тому.
Буває і так.
За Вилковим Дунай ділиться на безліч рукавів, якими стрімко несе свої води в Чорне море. Тут починається Дунайський біосферний заповідник - з густими плавнями і безліччю червонокнижних видів флори і фауни.
Дунай несе свої води з усієї Європи, але завдяки плавням вода тут чиста.
Зустріч маленького човна і великого корабля - нормально для цієї частини Дунаю.
У кінці літа єрики і острови між ними настільки заростають, що подорожній виявляється в зеленому царстві.
Якщо плисти в човні єриком із високими берегами, то виникає ілюзія перебування в джунглях.
У Вилковому ще збереглося кілька розсувних містків, щоб човен міг проїхати вузьким каналом. Це ручний механізм для підняття моста.
У місті помірними темпами розвивається туризм. Діють кілька баз і готелів. Деякі з них - на майже диких островах, ближче до заповідника.
Достаток риби, особливо дунайського оселедця. Навесні "дунайка", йдучи на нерест, запливає в гирло Дунаю. Тут харчується водоростям, завдяки чому накопичує в собі величезну кількість йоду. Також місцеве вино, мед, плоди і бринза - те, що вабить туристів у гастрономічному плані.
Більша ж частина Вилкового розташована подалі від води, на асфальтованих вулицях.
Фото: Наталя Шаромова, Ольга Скороход.