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25.05.19 11:29

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому. ФОТОрепортаж

Про те, що Вилкове зовсім не "українська Венеція" вже сказано багато. Цей куточок на краю Одеської області і України вабить більше своїм архаїчним рибальським колоритом. Поселення, засноване старовірами-липованами, сьогодні ніби розташоване між двома епохами. Тут поруч існують затоплені дерев'яні човни і проходять Дунаєм багатопалубні кораблі, райони поселення старовірів і сонячні панелі на дахах будинків, розвиток туризму та неосвітлені вулиці вночі.

Цензор.НЕТ пропонує фотоогляд квітучого весняного Вилкового, а також кадри осіннього достатку в місті.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 01

Канали, на яких виникло поселення, і на яких стоїть чимала частина міста, називаються єриками. Навесні їх прочищають, а береги вкриваються першою зеленню.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 02

Вилкове - місто на стику епохи, що минає, і модерності. Дерев'яні саморобні кладки пронизують його стару частину.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 03

Як і дерев'яні причали.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 04

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Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 05

Моторним човном у Вилковому вже нікого не здивуєш, на відміну від того, що було ще 20 років тому.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 06
Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 07

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 08

Буває і так.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 09

За Вилковим Дунай ділиться на безліч рукавів,  якими стрімко несе свої води в Чорне море. Тут починається Дунайський біосферний заповідник - з густими плавнями і безліччю червонокнижних видів флори і фауни.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 10

Дунай несе свої води з усієї Європи, але завдяки плавням вода тут чиста.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 11

Зустріч маленького човна і великого корабля - нормально для цієї частини Дунаю.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 12

У кінці літа єрики і острови між ними настільки заростають, що подорожній виявляється в зеленому царстві.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 13

Якщо плисти в човні  єриком із високими берегами, то виникає ілюзія перебування в джунглях.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 14

У Вилковому ще збереглося кілька розсувних містків, щоб човен міг проїхати вузьким каналом. Це ручний механізм для підняття моста.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 15

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Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 16

У місті помірними темпами розвивається туризм. Діють кілька баз і готелів. Деякі з них - на майже диких островах, ближче до заповідника.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 17

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 18

Достаток риби, особливо дунайського оселедця. Навесні "дунайка", йдучи на нерест, запливає в гирло Дунаю. Тут харчується водоростям, завдяки чому накопичує в собі величезну кількість йоду. Також місцеве вино, мед, плоди і бринза - те, що вабить туристів у гастрономічному плані.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 19

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Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 20

Більша ж частина Вилкового розташована подалі від води, на асфальтованих вулицях.

Фото: Наталя Шаромова, Ольга Скороход.

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