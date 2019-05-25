Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси. ФОТО

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Фактично це вулиця-привид, якої немає на балансі міста вже багато років, і через це вона не знала ремонту. Асфальт зовсім нікуди не годний. Ями стали настільки глибокі, що в них провалюються навіть автобуси", - розповів він.







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Директор "Київавтодору" Олександр Густєлєв підтвердив Казанському, що цієї вулиці дійсно немає на балансі міста, але, як виявилося, цей факт не може бути перешкодою для її ремонту.

"Не думав, що таке можливо, але виявляється в столиці роками може існувати фактично нічия вулиця, за яку ніхто не відповідає. На щастя, пости в "Фейсбуці" та спілкування з чиновниками подіяли. Сьогодні сталося диво. На вулиці Чавдар вперше за 10 років стали латати ями! Як виявилося, щоб домогтися ремонту, не обов'язково навіть брати вулицю на баланс,"- зазначив блогер.









Також Казанський повідомив, що зустрівся в КМДА з мером Кличком, і той обіцяв, що до осені вулицю візьмуть на баланс, зроблять ремонт дороги і включать вуличне освітлення.