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25.05.19 10:15

Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси. ФОТО

Вулицю Єлизавети Чавдар на столичних Осокорках, відому на весь Київ жахливим станом асфальтового покриттям, нарешті почали "латати".

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Фактично це вулиця-привид, якої немає на балансі міста вже багато років, і через це вона не знала ремонту. Асфальт зовсім нікуди не годний. Ями стали настільки глибокі, що в них провалюються навіть автобуси", - розповів він.

Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 01
Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 02
Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 03

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Директор "Київавтодору" Олександр Густєлєв підтвердив Казанському, що цієї вулиці дійсно немає на балансі міста, але, як виявилося, цей факт не може бути перешкодою для її ремонту.

"Не думав, що таке можливо, але виявляється в столиці роками може існувати фактично нічия вулиця, за яку ніхто не відповідає. На щастя, пости в "Фейсбуці" та спілкування з чиновниками подіяли. Сьогодні сталося диво. На вулиці Чавдар вперше за 10 років стали латати ями! Як виявилося, щоб домогтися ремонту, не обов'язково навіть брати вулицю на баланс,"- зазначив блогер.

Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 04
Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 05
Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 06
Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 07

Також Казанський повідомив, що зустрівся в КМДА з мером Кличком, і той обіцяв, що до осені вулицю візьмуть на баланс, зроблять ремонт дороги і включать вуличне освітлення.

Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 08

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