На Майдані відбулася акція на підтримку полонених моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Присутні принесли з собою паперові кораблики - символ трьох українських суден, які Росія захопила разом з моряками.

Вони вигукували імена кожного з 24 моряків, полонених Росією, і закликали інших підтримувати українських громадян, що містяться в російських СІЗО.

В руках присутні тримали державні прапори, військово-морський прапор України, плакати на підтримку полонених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН

МЗС України хоче через міжнародний суд зобов'язати Росію звільнити всіх 24 українських моряків. Водночас Росія стверджує, що скарга України "немає сенсу".

Міжнародний трибунал завершив слухання у справі моряків, рішення: звільнити українських моряків.

Автор фото і відео - Олег Богачук





























Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.