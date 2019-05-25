На Майдані відбулася акція на підтримку полонених моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.
Присутні принесли з собою паперові кораблики - символ трьох українських суден, які Росія захопила разом з моряками.
Вони вигукували імена кожного з 24 моряків, полонених Росією, і закликали інших підтримувати українських громадян, що містяться в російських СІЗО.
В руках присутні тримали державні прапори, військово-морський прапор України, плакати на підтримку полонених.
МЗС України хоче через міжнародний суд зобов'язати Росію звільнити всіх 24 українських моряків. Водночас Росія стверджує, що скарга України "немає сенсу".
Міжнародний трибунал завершив слухання у справі моряків, рішення: звільнити українських моряків.
Автор фото і відео - Олег Богачук
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.