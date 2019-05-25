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25.05.19 14:28

Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили. ФОТО

У суботу, 25 травня, в Києві на Столичному шосе позашляховик Lexus "наздогнав" "Таврію", яку відкинуло у відбійник, і зник з місця події.

Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили. ФОТО

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

За словами водія "Таврії", він з пасажиром в салоні, рухався  Столичним шосе в третьому ряду в бік станції метро "Видубичі". Приблизно за 800 метрів до "Видубичів" у їхню машину ззаду на повному ходу влетів автомобіль Lexus. Удар був такої сили, що "Таврію" розвернуло на дорозі і відкинуло у відбійник. Водій Lexus не став чекати поліцію і зник з місця аварії. Від удару у Lexus відлетіла решітка радіатора і автомобільний номер "II 8888 ЕЕ".

На щастя, унаслідок аварії, ні водій ні пасажир "Таврії" не постраждали, незважаючи на серйозні пошкодження, які має автомобіль. У машини зім'ята практично вся задня частина і розірвало бензобак внаслідок чого пальне вилилося на дорогу. Водій підкреслив, що автомобіль відновленню ймовірно не підлягає.

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Позашляховик протаранив Таврію на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили 01
Позашляховик протаранив Таврію на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили 02

На місці працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

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