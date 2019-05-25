Групу озброєних псевдополіцейских, які викрали столичного підприємця, затримано на Київщині, - НПУ. ФОТОрепортаж

Повідомлення про це на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло 24 травня о 19:20, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

При цьому один із нападників зник на автомобілі заручника.

За вказівкою начальника поліції Київщини Дмитра Ценова в області та столиці ввели в дію оперативний план "Перехоплення". Вже за годину працівники карного розшуку обласної поліції спільно зі столичними патрульними затримали в одному з мікрорайонів Києва зазначений Volkswagen T5.

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"Присутні в ньому громадяни почали чинити опір, тому правоохоронці здійснили попереджувальний постріл із табельної зброї та застосували спецзасоби. Поліцейські звільнили викраденого заручника - 53-річного столичного приватного підприємця - та затримали групу зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Із собою у затриманих була зброя, підроблені документи співробітників поліції і формений одяг.

Підозрюваних - трьох жителів Дніпропетровської області та жителя АР Крим - затримали в порядку ст. 208 КПК України. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового утримання.

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За фактом викрадення людини, вимагання, незаконного заволодіння транспортним засобом, розбою та незаконного зберігання зброї слідчі відкрили кримінальні провадження.

Наразі поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння вимагань і розбійних нападів на території України. Також встановлюється місце перебування викраденого транспортного засобу потерпілого.







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