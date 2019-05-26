Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, в 2018 році оперативники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили діяльність групи осіб, яка займається розповсюдженням і виготовленням наркотиків. Організаторами наркоугруповання виявилися чинні і колишні поліцейські.

Військова прокуратура Житомирського гарнізону почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, яке було передано за підслідністю до слідчого відділу УСБУ області.

Правоохоронці спільними діями задокументували причетність до наркобізнесу 22-річних співробітників сектора реагування патрульної поліції Романівського відділення поліції Новоград- Волинського ВП ГУНП у Житомирській області, їхніх колишніх колег і жителів Романівського, Чуднівського районів та Житомира. Змовники налагодили процес виготовлення амфетаміну та марихуани, їх перевезення та збут.

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Під час проведення чергової оперативної закупівлі наркотичного засобу і психотропної речовини працівники внутрішньої безпеки НПУ, УСБУ та військової прокуратури затримали капрала поліції і його 35-річного спільника, жителя Романівського району.

Проведено 9 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів злочинної групи, виготовлення, зберігання та збуту наркотиків. Вилучено амфетамін, марихуану, холодну зброю, боєприпаси, шашки та гроші.

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У порядку ст. 208 КПК України затриманих поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Найближчим часом їм буде оголошено підозру і обрано запобіжний захід. Тривають слідчі дії з метою притягненя всіх учасників наркокартелю до кримінальної відповідальності.





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