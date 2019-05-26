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26.05.19 09:57

Дев'ятикласник потонув у озері під Києвом, святкуючи закінчення школи. ФОТО

У Броварах під час святкування закінчення школи в озері потонув 14 річний підліток.

Дев'ятикласник потонув у озері під Києвом, святкуючи закінчення школи. ФОТО

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що молоді люди святкували закінчення школи і розпивали алкогольні напої біля озера в Броварах. Учень 9-го класу місцевої школи відійшов від компанії прогулятися і більше його не бачили.

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До розшуку зниклого підключився весь особовий склад Броварського відділу поліції, дільничні, ювенальна превенція, громадські формування та кінологи.

Пошуки тривали близько доби і завершилися виявленням тіла загиблого в озері. Звідти його діставали водолази.

Девятикласник потонув у озері під Києвом, святкуючи закінчення школи 01
Девятикласник потонув у озері під Києвом, святкуючи закінчення школи 02

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