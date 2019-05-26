Начальника управління ДАБІ на Рівненщині затримано за хабар 400 тисяч гривень. ФОТО

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Західного регіону України, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчими Слідчого управління ГУ Нацполіції в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління захисту економіки у Рівненській області, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди від представника приватного підприємства начальником Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області за посередництва іншої особи.

Хабар у розмірі 400 тис. грн призначався за нестворення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності у сфері будівництва та непроведення перевірок на об'єкті будівництва.

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Указані кошти перераховані на розрахунковий рахунок "підконтрольного" зловмисникам іншого приватного підприємства.

Варто зазначити, що 25 травня 2019 року за вчинення опору та погрози насильством щодо працівників правоохоронних органів, посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. При цьому йому також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Зараз тривають першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем проживання фігурантів справи".

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