У столичному "Пробігу під каштанами" взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА. ФОТОрепортаж

Наймолодшій учасницею пробігу в цьому році стала 2-місячна дівчинка, з якою бігли її батьки, найстаршим - 78-річний чоловік. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Всього в рамках "Пробігу під каштанами" відбувається 7 забігів: пробіг у ходунках, дитячий забіг, спортивний пробіг, пробіг мужніх, пробіг наосліп, пробіг з собакою і благодійний.
Засоби від більшості з них направлять на обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
Кошти, зібрані з учасників пробігу наосліп, підуть на підтримку дітей, які лікуються в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова АМН України. А кошти, зібрані під час пробігу з собаками, будуть спрямовані до Фонду "Happy Paw" на придбання необхідних матеріалів у притулок для тварин.
"Пробіг під каштанами" - наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року. За 27 років існування "Пробігу під каштанами" було зібрано понад 530 тисяч доларів для дітей.
Всі фото - "Укрінформ"