Найманці обстріляли вулиці Верхньоторецького з гранатометів. ФОТО

Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, фотофіксацію за фактом обстрілу здійснила група спостереження "Авдіївка" української сторони СЦКК, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріл вівся з станкового протитанкового гранатомета з 18.30 до 20.02 24 травня зі сторони населеного пункту Пантелеймонівка.

Спостерігачі СЦКК зафіксували, що на вулиці Вишневій через розриви гранат згорів будинок. У іншого будинку на цій же вулиці гранатою було пошкоджено дах. На щастя, під час обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.

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"Українська сторона СЦКК повідомляє, що російсько-окупаційні війська, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення Донбасу та продовжують обстріли населених пунктів у районі проведення операції Об’єднаних сил. Водночас, Українська сторона СЦКК підкреслює, що ЗФ РФ свідомо демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

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