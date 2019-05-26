У жителя Мар'їнського району вилучили вибухівку та гранати. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на поліцію Донецької області.

Поліцейські отримали інформацію про те, що молодий чоловік зберігає вдома вибухонебезпечні предмети, в рамках спецзаходів щодо протидії нелегальному обігу зброї та боєприпасів.

"Під час слідчих дій у підлітка, який проживає разом із дідусем, у літній кухні було виявлено 2 гранати РГД- 5 із запалами і 400 г пластиду", - повідомили в поліції.

Молодий чоловік був судимий раніше. Він стверджує, що знайшов пластид і гранати в 2017 році біля села поблизу лінії бойових дій.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.



