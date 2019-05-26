У жителя Мар'їнського району вилучили вибухівку та гранати. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на поліцію Донецької області.
Поліцейські отримали інформацію про те, що молодий чоловік зберігає вдома вибухонебезпечні предмети, в рамках спецзаходів щодо протидії нелегальному обігу зброї та боєприпасів.
"Під час слідчих дій у підлітка, який проживає разом із дідусем, у літній кухні було виявлено 2 гранати РГД- 5 із запалами і 400 г пластиду", - повідомили в поліції.
Молодий чоловік був судимий раніше. Він стверджує, що знайшов пластид і гранати в 2017 році біля села поблизу лінії бойових дій.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.