Центр мінімізації митних платежів, через який в Україну було імпортовано товарів на 60 млн грн, ліквідовано в Києві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У межах проведення операції "Рубіж-2019" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали реалізаторам товарів бакалійної групи послуги щодо мінімізації митних та податкових платежів під час імпорту зазначених товарів та послуги щодо ввезення цієї продукції поза митним контролем.

Для здійснення незаконної діяльності фігуранти зареєстрували низку підконтрольних підприємств, у т.ч. нерезидентів. У подальшому на замовлення клієнтів (фізичних та юридичних осіб, які здійснюють реалізацію бакалійної продукції) фігуранти купували оптом від імені підконтрольних підприємств - нерезидентів у відомих європейських виробників на території ЄС визначені товари (оливки, оливкове масло та ін.). При цьому розраховувались у безготівковій формі.

Придбані товари на митній території ЄС позбавляли оригінальної упаковки і тари та поміщали у двохсотлітрові пластикові бочки. Після цього продукцію імпортували в Україну окремо від тари за заниженою митною вартістю та підробленими документами. Унаслідок таких дій фігурантів митні органи України не мали змоги ідентифікувати фактичного виробника продукції та визначити реальну ціну товару.

При цьому тару та упаковку ввозили від імені інших підконтрольних нерезидентів також за підробленими документами та заниженою митною вартістю.

Імпортований таким чином товар накопичували на складах та за допомогою спеціального обладнання розфасовували в тару й упаковки з логотипами європейських виробників. Розфасований товар передавали замовникам, які розраховувалися з фігурантами готівкою. Зазначені операції не відображалися в податковому та бухгалтерському обліку.

У такий спосіб протягом 2017-2019 років через компанії, які входили до ЦММП, було імпортовано товарів бакалійної групи на 60 млн грн.

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Окрім того, фігуранти використовували для ввезення в Україну бакалійної продукції так звану схему "піджаків", тобто ввозили товари подрібненими партіями без сплати обов’язкових митних та податкових платежів.

За результатами санкціонованих обшуків з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання бухгалтерські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та продукти бакалійної групи товарів (елітні сорти сирів, м’яса, ковбаси, хамон, оливкове масло, оливки тощо), а також вина іноземного виробництва без марок акцизного податку загальною орієнтовною вартістю 16,1 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені ТМЦ.



















































Триває слідство.