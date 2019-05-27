Поліцейські викрили конвертаційний центр, який сприяв крадіжці 29 млн грн, у Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ, звернення до поліції надійшло наприкінці березня від одного з місцевих підприємців. В результаті махінацій зловмисників він не отримав за відпущену покупцю сільськогосподарську продукцію 29 мільйонів гривень. В результаті маніпуляцій зловмисників з підробленими документами покупець, нічого не підозрюючи, перерахував обумовлені кошти на рахунок шахраїв замість рахунку продавця.

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Слідчі на підставі заяви одразу відкрили кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України за фактом підроблення від імені приватного підприємства договорів поставки сільськогосподарської продукції, підроблення документів, що посвідчують особу, доручень на відкриття банківських рахунків, а також по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб.

На підставі ухвал Хмельницького міськрайонного суду за місцем проживання підозрюваних осіб працівники поліції провели низку обшуків, в ході яких вилучили низку документів, печатки і штампи, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, які використовувались у ході злочинної діяльності, майже 75 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Наразі слідчі дії тривають.







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