Діяльність центру мінімізації митних платежів з обігом понад 500 млн гривень припинена в Києві. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який імпортували газ без сплати митних платежів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки м.Києва послуги з переміщення на територію України природного газу без сплати податків і митних платежів.

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Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували кілька підприємств-імпортерів. Надалі на замовлення "клієнтів" (вигодонабувачів) від імені підконтрольних імпортерів укладалися контракти з постачальниками природного газу (компаніями-нерезидентами) з країн ЄС. При цьому в митні органи подавалися періодичні митні декларації, в які вносились неправдиві відомості, на підставі яких на митну територію України трубопровідним транспортом переміщався природний газ. Надалі остаточне митне оформлення переміщеного газу не здійснювалося і кошти в бюджет не сплачувались.

Імпортований таким чином газ легалізували і продавали вигодонабувачам-трейдерам, які здійснюють на ринку України оптову реалізацію природного газу, використовуючи реквізити підприємств транзитно-конвертаційною групи.

Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років становив понад 500 млн гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні ЦМТП, в місцях проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, з незаконного обігу вилучено 13,4 тис. доларів США (еквівалент 352 тис. грн.), установчі, господарські документи і печатки компаній-фігурантів, а також чорнові записи, факсиміле, банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерна техніка.

Триває слідство.

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