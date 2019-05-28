Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони. ФОТОрепортаж

За умовами навчань, ротно-тактична група після відбиття вогневої засідки приступила до виконання навчальних завдань у тилу умовного противника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
Під час рейдових дій військовослужбовці відпрацювали знищення блокпостів та командних пунктів противника.
Загалом у тактичному тренуванні брали участь понад 250 військовослужбовців і було залучено близько 20 одиниць військової техніки.
"Незважаючи на те, що рейдові дії ми відпрацьовуємо вперше, хлопці показали непоганий результат та довели, що вміють діяти в різних умовах обстановки. Я можу впевнено сказати, що мета навчань досягнута в повному обсязі", – зазначив командир 92-ї ОМБР полковник Володимир Кокорєв.
Також командир бригади зауважив, що під час проведення навчань основна увага зверталася на роботу командирського складу в бойових умовах, правильність постановки завдань підлеглим підрозділам, а також організацію та ведення відділеннями бою в умовах наступу та оборони.