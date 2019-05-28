4-річному Дмитру Орловському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав батько Дмитра Віктор Орловський, передає Цензор.НЕТ.

"Це мурал, про який мало хто знає, це малюнок на стіні онкогематології Охмадит, далі це сіра і похмура будівля, вікна закриті жалюзями, за одним з них маленький але дуже сильний і сміливий хлопець, який дуже сумує за яскравими сонячними днями, нудьгує за яскравими фарбами і радісними емоціями. Нарешті з'явилася можливість малювати і клеїти його улюблені наліпки (Надю, дякую). На сьогодні, тиждень на відновлення і за результатами аналізів та інших процедур буде призначено другий блок хімії. І так, волосся все. Нам дуже потрібна ваша допомога. Мій номер картки приват 4149 6293 9668 2254", - розповів він.

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