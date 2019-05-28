Прикордонник на Буковині намагався заробити $1500 на контрабанді анаболіків і спортивного харчування, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє прес-служба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, старший прапорщик групи дільничих інспекторів прикордонної служби "Подвір’ївка" відділу "Кельменці" Чернівецького прикордонного загону отримав від громадянина України неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США.

"Гроші покладалися за сприяння йому в безперешкодному переміщенні через державний кордон України поза митним і прикордонним контролем, а також невжиття передбачених законом заходів щодо припинення перевезення анаболічних препаратів і спортивного харчування", - повідомляють в ГБР.

Після отримання другої частини хабара - 1100 доларів, співробітник прикордонної служби був затриманий. Повна сума була виявлена в ході особистого обшуку старшого прапорщика.

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У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.