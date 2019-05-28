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28.05.19 13:18

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі. ФОТОрепортаж

Старший солдат, командир відділення-командир бойової машини 43-го окремого мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади Микола Гайдук загинув 11 червня 2017 року внаслідок артилерійського обстрілу взводного опорного пункту поблизу Луганського Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вчора, 27 травня, на вході до загальноосвітньої школи №4 міста Нікополь Дніпропетровської області було урочисто відкрито меморіальну дошку на честь Миколи Миколайовича Гайдука, 1974 року народження, уродженця Нікополя, старшого солдата, командира відділення-командира бойової машини 43-го окремого мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 11.06.2016 о 22.30 внаслідок артилерійського обстрілу нашого взводного опорного пункту поблизу селища міського типу Луганське Бахмутського району Донецької області.

Микола Гайдук народився 09.12.1974 року. На фронт пішов добровольцем у 2014 році. Після повернення додому займався волонтерством, підписав контракт і знову вирушив на передову.

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Був майстром спорту з кікбоксингу, громадським діячем. Очолював "Асоціацію учасників бойових дій Нікопольщини".

Після прощання у Дніпрі був похований на Алеї Слави міського кладовища Нікополя. У нього залишилися мати, брат, дружина та двоє синів.

Указом Президента України № 318/2017 від 11 жовтня 2017 року "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку" нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 01
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 02
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 03
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 04
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 05
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 06
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 07
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 08
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 09
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 10
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі 11

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