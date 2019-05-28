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28.05.19 13:21

Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоров'я золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ. ФОТО

Небезпечний для здоров'я золошлак із Дарницької ТЕС вивозиться компанією "Каспій груп" на полігон у селі Горенка під Києвом без дотримання правил і норм транспортування шкідливих відходів.

Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоров'я золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ. ФОТО

Про це пише в Facebook Ірина Гайдукова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні як і два дні тому небезпечні відходи продовжують перевозитися містом у самоскидах без тентування, що є порушенням і неприпустимо , особливо коли мова йде про багатолюдне місто, в якому дороги не миються і настільки брудні, що у тому бруді зростають кущі та дерева", - повідомила вона.

На думку активістки, відповідальність за це мають нести як фірма-підрядник, так і сама ТЕС.

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"Попри те, що умовами договору між ТОВ "Єврореконструкція" (Дарницька ТЕС) і перевізником ("Каспій груп". - Ред.) на останнього покладено всю відповідальність за порушення при транспортуванні небезпечних відходів, усі машини, які завантажені золошлаками, без тентування, без очищення кузовів від залишків золошлаків, без очищення колес випускаються безперешкодно з території, яка повністю підконтрольна Дарницькій ТЕЦ. Тобто, саме керівництво Дарницької ТЕЦ має нести повну відповідальність за забруднення довкілля небезпечними речовинами не лише під час їх зберігання, а й під час транспортування", - зазначає Гайдукова, закликаючи міську владу звернути увагу на ситуацію, що склалася.

Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоровя золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ 01
Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоровя золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ 02 

Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоровя золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ 03

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