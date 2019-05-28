"Держава у смартфоні": радник Зеленського Федоров анонсував презентацію моделі найближчим часом. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Радник президента України Михайло Федоров 27 травня провів зустріч із представниками Міжнародного фонду Євразія (проект TAPAS), Фонду Східна Європа (проект EGAP), Академії е-урядування Естонії (проект EGOV4Ukraine), Офісу реформ адміністративних послуг, Американської торговельної палати та Державного агентства з питань електронного урядування. Тональність зустрічі задав президент Володимир Зеленський на iForum минулого тижня, коли заявив про "державу у смартфоні"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Федоров наголосив, що проект електронного уряду активно розвивається в Україні останні 4 роки, протягом яких було створено багато електронних сервісів, і запропонував спільними зусиллями зробити ще більше.

"Ключова мета зараз – визначити конкретні шляхи та механізми прискорення реалізації цього амбітного проекту, зробити електронний уряд більш технологічним, зручним і суттєво збільшити кількість його користувачів. Нам потрібно реалізувати ідею "єдиного вікна", дати громадянам одну веб-адресу всіх наявних послуг, впровадити єдину систему авторизації та ідентифікації, зробити загалом усю систему більш орієнтованою на потреби громадян, впровадити уніфіковані принципи щодо дизайну та інтегрувати наявні електронні послуги в єдиний технологічний фреймворк", – сказав Михайло Федоров.

Перший заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб повідомив, що стратегія розвитку е-послуг пропонує 200 пріоритетних позицій для повсякденного життя громадян. Зокрема, це послуги реєстрації ТОВ, електронний кабінет забудовника та проект "єМалятко", який має забезпечити можливість отримати 10 послуг, пов'язаних із народженням дитини, за однією е-заявою.

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У повідомленні також зазначається, що в Україні доступні в режимі онлайн 125 електронних послуг держави. Серед найпопулярніших - отримання виписки про земельну ділянку та довідки про несудимість, оформлення житлових субсидій.



Фото: прес-служба президента

"Кінцевою метою щодо більшості послуг має стати повна автоматизація, коли рішення ухвалює не чиновник, а система на основі зрозумілого алгоритму, передбаченого нормативною базою", – зазначив Вискуб.

Також учасники зустрічі не оминули увагою реалізацію національної системи ідентифікації, котра пов’язана з необхідністю створення Єдиного демографічного реєстру, ситуацію з державними реєстрами, які є основою для електронного уряду та е-послуг, використанням технологій блокчейн, насамперед щодо "майнових" реєстрів та боротьби з рейдерством.

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Федоров запропонував додатково обговорити питання розвитку е-послуг у розрізі сучасної національної системи ідентифікації, що суттєво прискорить розвиток цієї сфери, та окремо торкнувся питання цифровізації у регіонах – на рівні ініціатив, проектів і відповідальних в обласних державних адміністраціях.

Радник президента України також анонсував спільну презентацію для експертних кіл і громадськості дорожньої карти розвитку сфери електронних послуг і моделі "держава у смартфоні" вже найближчим часом.

Раніше Президент Володимир Зеленський розповів про плани зробити з України "державу у смартфоні", коли кожен громадянин за допомогою телефону зможе контролювати владу та її дії.