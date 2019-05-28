З воїном 24-го ОШБ "Айдар" Олександром Пузиковим, загиблим на Донбасі, попрощалися в Нікополі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 28 травня, у місті Нікополь Дніпропетровської області відбулося прощання з Олександром Юрійовичем Пузиковим, 1986 року народження, старшиною, військовослужбовцем 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 24 травня під час виконання службових обов'язків у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил у Донецькій області.

Олександр Пузиков народився 08.05.1986 року. Закінчив Нікопольський профтехліцей № 42 за фахом електрозварника. З 2004 по 2013 проходив військову службу в управлінні 6-го армійського корпусу оперативного командування "Південь", що дислокувалося у Дніпрі, на посадах водія, командира відділення, заступника командира взводу, старшини роти.

У 2008-2009 роках - у складі Українського контингенту у Косові. Після звільнення з військової служби з 2013 по 2016 працював у 2-й державній пожежно-рятувальній частині Міністерства надзвичайних ситуацій у місті Дніпро, старшим водієм. Під час війни повернувся на військову службу.

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"...Матері ніколи не звикнути до непоправної втрати. Дивитись на неї було важко. І писати про це важко. В той час, коли ведучий говорив промови, коли духовенство звершувало обряд, коли лунала тужлива "Пливе кача", жінка не зводила погляду зі своєї дитини. Вона торкалася долонями холодного чола, цілувала, просила пробачення. І весь світ зник для неї. І нічого, і нікого не чула… Бо бачила сина востаннє. Коли настав час, і побратими взяли труну, благала не забирати. Хоч хвилину ще, хоч секунду просила… Побути разом", - повідомляє місцеви видання NikopolNews.

Після прощаня на Європейській площі міста поховали Героя на Алеї слави Центрального міського кладовища Нікополя.





























