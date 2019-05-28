Поліція виявила арсенал зброї в київській квартирі, з вікна якої випала трирічна дитина. ФОТО+ВІДЕО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, працівники ювенальної превенції і дільничний офіцер поліції. Поспілкувавшись зі свідками, поліцейські з'ясували, що в момент нещасного випадку мати ходила до школи забирати старшу дочку. Тим часом молодша дитина, яка залишилася сама вдома, вийшла на балкон і випала з вікна на вулицю... Як повідомили лікарі, у неї закрита черепно-мозкова травма і численні забої тіла", - повідомляє у вівторок Відділ комунікації поліції Києва.

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Поліцейські зайшли в будинок оглянути місце, звідки випала дитина. Коли були на балконі, побачили предмет, схожий на автомат. Тому на місце викликали кінологічну і вибухотехнічну служби.

"Слідчі провели огляд приміщення і виявили предмети, схожі на автомати "ППШ", "Uzi", пістолет "Флобер", патрони і штик-ніж. Родичка дитини повідомила, що ці речі належать чоловікові сестри, який був у зоні ООС і ймовірно звідти привіз", - розповів начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.

Також правоохоронці перевірили автомобіль чоловіка і вилучили з салону 7 пакетів із порохом загальною вагою 3,5 кг, два боєприпаси "ВОГ", арбалет і саморобний пристрій для відстрілу куль. Поліцейські вилучили предмети і направили їх на експертне вивчення.







Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Поліцейські направили відповідні листи в службу у справах дітей для подальшого супроводу цієї сім'ї.