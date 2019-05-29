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29.05.19 09:23

У відділенні "Приватбанку" в Києві підірвали банкомат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 29 травня в Києві у відділенні "Приватбанку", який розташований за адресою вулиця Кубанської України, 29, пролунав вибух. Метою зловмисників був банкомат. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Детонація сталася о 3:18.

Як повідомляє видання, спочатку, місцеві жителі почули гучний хлопок, а потім побачили, як троє чоловіків тікали з сумками в руках. Один з очевидців погнався за людьми і подзвонив на "102". Також в момент вибуху спрацювала сигналізація, на яку приїхали співробітники приватної охоронної фірми. Вже через 4 хвилини всередині приміщення нікого не було.

У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 01

Зазначається, що банкомат був встановлений в приміщенні відділення, а саме в зоні самообслуговування 24/7. Вибух пошкодив сам апарат і приміщення. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють патрульні, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

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У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 02

Попередньо, злочинці наповнили банкомат газоповітряною сумішшю, після чого протягнули дріт на вулицю і замкнули його. Відтак утворилася іскра і прогримів вибух. На порозі у відділенні лежить сумка з балонами, а по сходах дріт, який веде до самого банкомату. Чи вдалося викрасти гроші і яку суму, ще потрібно з'ясувати. Подробиці інциденту встановлюються.

У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 03

Варто зазначити, що в Україні це вже не перший вибух банкомату "Приватбанку". Наприклад, 17 травня невідомі підірвали банкомат у магазині "Світанок", розташований під Дніпром у населеному пункті Підгородне. Тоді зловмисникам вдалося викрасти касети з грошима. Крім цього, 4 квітня на Теремках у Києві прогримів вибух. На вулиці Академіка Вільямса, 5 вибухнув автомобіль Chevrolet Epica.

У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 04
У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 05
У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 06
У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 07
Фото: Інформатор

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