П'ять років тому загинув легендарний генерал-майор НГУ Сергій Кульчицький. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Навесні 2014 року генерал-майор Кульчицький брав активну участь у створенні першого добровольчого підрозділу, сформованого з активістів Самооборони Євромайдану і разом з ним поїхав захищати Україну в найгарячішу точку бойових дій - місто Слов'янськ.

29 травня 2014 року на четвертому блокпості поблизу міста Слов'янська Донецької області були розвантажені продукти харчування і проведена ротація особового складу. Повертаючись з району гори Карачун, вертоліт Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький, був обстріляний і підбитий терористами з ПЗРК. Бойовики, випустивши ракету, переховувалися в найближчому селі Билбасівка.

Дивіться також: Нацгвардійці відвідали місце загибелі генерала Кульчицького. ФОТОрепортаж

Також дивіться: Турчинов і Аваков разом з військовими вшанували пам'ять генерала Кульчицького та його товаришів по службі, які загинули під Слов'янському. ФОТОрепортаж

Під час падіння вибухнули паливні баки. Унаслідок катастрофи загинули 12 осіб - шість військовослужбовців Національної гвардії, включно з двома членами екіпажу, і шість представників спецпідрозділу МВС України.

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно присвоєно звання Героя України. Інші загиблі нагороджені орденом "За мужність" I ступеня (посмертно).

На честь загиблого генерала названо батальйон оперативного призначення Національної гвардії України, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану - "Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького".